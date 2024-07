Protest in Sindelfingen gegen Verkauf von Mercedes-Autohäusern. (Julian Weber/dpa)

Allein vor dem Werk in Sindelfingen beteiligten sich schätzungsweise 10.000 Menschen, wie ein Sprecher der IG Metall mitteilte. Weitere Aktionen gab es demnach in Stuttgart-Untertürkheim sowie in Rastatt, Düsseldorf, Bremen und Berlin. Bei den konzerneigenen Niederlassungen von Mercedes-Benz sind etwa 8.000 Menschen beschäftigt. Das Unternehmen hatte im März angekündigt, die Autohäuser zu verkaufen.

