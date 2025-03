Demonstrierende blockieren eine Autobahn in Jerusalem. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ohad Zwigenberg)

Wie mehrere Medien berichten, richtet sich der Unmut der Demonstrierenden auch gegen einen Gesetzentwurf, mit dem die politische Kontrolle für den Ernennungsprozess von Richtern deutlich ausgeweitet werden soll. Derzeit wird den Angaben zufolge im Parlament über den Gesetzentwurf debattiert. Die Abstimmung darüber ist demnach voraussichtlich für morgen geplant. Die Opposition wolle ihr aus Protest fernbleiben, hieß es.

Kritiker in Israel sehen in dem Gesetzesvorhaben einen Versuch, die Demokratie zu untergraben. Netanjahu und seine Regierung werfen der Justiz dagegen vor, sie mische sich zu stark in die Entscheidungen der Exekutive ein.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.