Vor Präsidentschaftswahl

Tausende Demonstrierende ziehen teils mit EU-Flaggen durch die rumänische Hauptstadt Bukarest. (AFP / DANIEL MIHAILESCU)

Sie versammelten sich gestern Abend im Zentrum der Hauptstadt Bukarest. Auch in anderen Städten gab es Kundgebungen. Rumänien befindet sich inmitten von Präsidentschaftswahlen. Bei der entscheidenden Stichwahl in gut einer Woche treten der EU-Skeptiker Simion und der Pro-Europäer Dan gegeneinander an.

Simion war aus der ersten Wahlrunde am vergangenen Sonntag als klarer Sieger hervorgegangen. Er gilt als Anhänger von US-Präsident Trump und will sämtliche Hilfen für die von Russland angegriffene Ukraine einstellen.

Eine vorangegangene Präsidentenwahl im November war vom rumänischen Verfassungsgericht für ungültig erklärt worden. Die Richter begründeten dies mit Unregelmäßigkeiten in der Wahlkampagne des damaligen Siegers, des rechtsextremen Politikers Georgescu, und mit dem Verdacht einer Wahleinmischung Russlands.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.