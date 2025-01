Demonstrationen

In Belgrad haben in der Silvesternacht tausende Studierende gegen die serbische Regierung demonstriert. Sie werfen ihr fehlende Aufklärung nach dem Bahnhofsunglück von Novi Sad Anfang November vor. (dpa / AP / Darko Vojinovic)

Die Teilnehmer einer Demonstration in der Stadt Novi Sad gedachten rund um Mitternacht mit 15 Schweigeminuten der 15 Menschen, die beim Einsturz des Bahnhofsdaches in der Stadt am 1. November ums Leben gekommen waren. Eine ähnliche von Studierenden organisierte Kundgebung gab es in der Hauptstadt Belgrad. Das Unglück hatte in Serbien eine Protestwelle gegen die Regierung von Präsident Vucic ausgelöst. Viele Menschen werfen ihr vor, die Aufklärung zu verschleppen. Sie vermuten als Ursache für den Einsturz Korruption im Zusammenhang mit der Sanierung des Bahnhofes.

