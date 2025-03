Neue Kundgebungen in Istanbul

Seit der Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu kommt es in der Metropole und in anderen türkischen Städten zu pro-demokratischen Massendemonstrationen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Khalil Hamra)

Laut Korrespondenten versammelten sie sich am Abend in dem als Oppositionshochburg bekannten Stadtviertel Besiktas und setzten sich in Richtung Rathaus in Bewegung. Bereits tagsüber hatte es in der Metropole Kundgebungen gegeben - ebenso wie in der Hauptstadt Ankara. Der türkische Präsident Erdogan kritisierte die Kundgebungen in einer Fernsehansprache und bezeichnete sie als Provokationen.

Der Oppositionspolitiker Imamoglu war am Mittwoch vergangener Woche festgenommen worden. Gestern ordnete ein Gericht wegen Vorwürfen der Korruption seine Inhaftierung an. Wenig später suspendierte ihn das Innenministerium von seinem Amt als Bürgermeister. Trotz seiner Verhaftung wurde Imamoglu offiziell zum Präsidentschaftskandidaten seiner links-nationalistischen Partei CHP gekürt.

