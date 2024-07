EM-Viertelfinale Niederlande-Türkei in Berlin: Fans der Türkei zeigen während der Hymnen den "Wolfsgruß" (dpa / Michael Kappeler)

Nationalspieler Demiral hatte sein zweites Tor im EM-Achtelfinale gegen Österreich mit dem "Wolfsgruß" gefeiert. Die Geste drückt in der Regel die Zugehörigkeit oder das Sympathisieren mit der türkischen rechtsextremen Ülkücü-Bewegung aus. Demiral war von der UEFA für zwei Spiele gesperrt worden.

Vor dem Spiel hatte die Polizei in Berlin einen Marsch türkischer Fans beendet. Diese hätten massiv den "Wolfsgruß" gezeigt, hieß es. Die Polizei teilte weiter mit, Einsatzkräfte hätten die Fans zunächst aufgefordert, das Zeichen zu unterlassen. Ein Fanwalk sei keine Plattform für politische Botschaften. Später sei der Marsch beendet worden.

Im Stadion ist auch der türkische Präsident Erdogan. Die Torjubel-Affäre hatte zu diplomatischen Verstimmungen zwischen Berlin und Ankara geführt. Am Mittwoch bestellte die türkische Regierung den deutschen Botschafter in Ankara ein, nachdem die Bundesregierung Kritik an Demirals Wolfsgruß-Geste im Achtelfinale gegen Österreich geäußert hatte. Das Auswärtige Amt bestellte darauf am Donnerstag seinerseits den türkischen Botschafter in Deutschland ein.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.