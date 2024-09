Musikpreis

Taylor Swift war auch bei den MTV Video Music Awards in New York die große Gewinnerin. (AFP / ANGELA WEISS)

Die 34-Jährige Swift bekam weitere Preise, darunter in den Sparten Künstler des Jahres und Song des Sommers. Zum Song des Jahres wurde Sabrina Carpenters "Espresso" gekürt. Chappell Roan, bekannt für "Good Luck, Babe!", nahm den Preis als beste neue Künstlerin entgegen.

Katy Perry bekam den diesjährigen Ehrenpreis für ihr Lebenswerk. In ihrer Dankesrede zeigte sie sich begeistert von all den selbstbewussten jungen Frauen im Musik-Business und rief sie auf, all die Störgeräusche auszublenden, gegen die alle in der Musikindustrie kämpfen müssen - vor allem aber Frauen. Sie rief den Künstlerinnen zu: "Tut alles, was nötig ist, um bei Euch zu bleiben, schaltet Social media aus, achtet auf Eure mentale Gesundheit und bleibt auf dem Boden!"

