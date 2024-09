Das Verlagsgebäude der Tageszeitung "taz" in Berlin (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Das teilte das Haus auf der Genossenschaftsversammlung in Berlin mit. Die Zeitung wird demnach ab Oktober 2025 unter der Woche nur noch als digitale Ausgabe erscheinen. Die Wochenzeitung am Samstag soll es weiterhin in gedruckter Form geben.

Die verkaufte Auflage der Taz lag zuletzt noch bei etwa rund 46.000 Exemplaren täglich.

