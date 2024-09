Zeitungsmarkt

Das Verlagsgebäude der Tageszeitung "taz" in Berlin (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Das teilte das Haus auf der Genossenschaftsversammlung in Berlin mit. Die Wochenzeitung am Samstag soll es weiterhin in gedruckter Form geben. Neben dem e-Paper soll der Mitteilung zufolge auch die "taz"-App ausgebaut werden. Bereits im kommenden Monat solle zudem die Webseite der Zeitung einen umfangreichen Relaunch erfahren.

Die "taz" erscheint nach eigenen Angaben seit April 1979 täglich unter der Woche gedruckt. Die verkaufte Auflage lag zuletzt noch bei etwa rund 46.000 Exemplaren täglich.

