Gesundheit

Im Schnitt bekam jeder Erwerbstätige 285 Tagesdosen verschrieben, rund 3,4 Prozent mehr gegenüber 2023. Wie die TK weiter mitteilte, waren Herz-Kreislauf-Medikamente am häufigsten vertreten, etwa Blutdrucksenker. Dahinter folgten Arzneien gegen Magen-/Darmbeschwerden. Auf Länderebene gab es teils große Unterschiede. Die meisten Medikamente wurden Erwerbstätigen in Sachsen-Anhalt verschrieben, die wenigsten in Bayern und Berlin.
Diese Nachricht wurde am 19.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.