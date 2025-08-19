Gesundheit
Techniker Krankenkasse: So viele verschriebene Medikamente wie noch nie

Im vergangenen Jahr haben Erwerbstätige laut einer Auswertung der Techniker Krankenkasse so viele Medikamente verschrieben bekommen wie noch nie.

    Im Schnitt bekam jeder Erwerbstätige 285 Tagesdosen verschrieben, rund 3,4 Prozent mehr gegenüber 2023. Wie die TK weiter mitteilte, waren Herz-Kreislauf-Medikamente am häufigsten vertreten, etwa Blutdrucksenker. Dahinter folgten Arzneien gegen Magen-/Darmbeschwerden. Auf Länderebene gab es teils große Unterschiede. Die meisten Medikamente wurden Erwerbstätigen in Sachsen-Anhalt verschrieben, die wenigsten in Bayern und Berlin.
    Diese Nachricht wurde am 19.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.