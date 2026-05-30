Behandlungsfehler in der Medizin

TK-Vorstandsvorsitzender Jens Baas: Fehler als Chance für Verbesserungen begreifen. (picture alliance/dts-Agentur)

Wie die Krankenkasse angab, wurden 2025 mehr als 7.500 Fälle gemeldet. Dies seien 14 Prozent mehr als im Vorjahr gewesen. Laut TK erhärtete sich bei einer Überprüfung jeder dritte Fall, so dass Verfahren eingeleitet wurden. Die Kasse geht zudem von einer hohen Dunkelziffer unentdeckter Fälle aus. Der TK-Vorstandsvorsitzende Baas kritisierte, Fehler würden noch viel zu oft verschwiegen oder bagatellisiert. Er forderte ein zentrales Melderegister.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.