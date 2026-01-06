KI erneut im Mittelpunkt

Auf der CES steht erneut die Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt - zum Beispiel in Form von Haushaltsrobotern. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Abbie Parr)

Inzwischen kommt in sehr vielen Geräten KI zum Einsatz. Die Hersteller präsentieren auf der Ausstellung eine große Auswahl entsprechender Produkte - von menschenähnlichen Robotern und Exoskeletten über Spielzeuge bis hin zu riesigen autonomen Bergbaufahrzeugen.

Bei den Ausstellern dürften sich in diesem Jahr die Zölle von US-Präsident Trump bemerkbar machen. Zwar werden große chinesische Technikfirmen wie Lenovo, Hisense und TSL bei der Messe erwartet, viele kleinere Hersteller aus China fehlen aber.

Die Consumer Electronics Show ist traditionell eine der wichtigsten Fachmessen für neue elektronische Konsumprodukte. Vieles, was in Las Vegas präsentiert wird, ist bereits kurze Zeit später im Handel erhältlich. Die Messe geht bis Freitag; im vergangenen Jahr wurden auf der CES mehr als 142.000 Besucher gezählt.

