Zugverkehr

Technikstörung bei der Bahn behoben - Beeinträchtigungen bis in die Nacht

Die technische Störung bei der Deutschen Bahn im Rhein-Main-Gebiet ist behoben. Wie die Bahn mitteilte, ist der Zugverkehr in der Mitte Deutschlands wieder angelaufen. Am Nachmittag war es zu massiven Beeinträchtigungen gekommen. Betroffene Züge mussten an Bahnhöfen warten.