Koalitionseinigung

Technologie, Förderung, Kosten für Vermieter: Was ist geplant beim "Heizungsgesetz"?

Die Ampelkoalition hat sich nun auch in den Detailfragen beim geplanten Gebäudeenergiegesetz geeinigt, das auch als "Heizungsgesetz" bekannt ist. Was genau ist geplant? Welche Förderung wird es geben? Und was kommt auf Mieter und Vermieter zu? Ein Überblick.

27.06.2023