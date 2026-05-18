Elon Musk am US-Bezirksgericht in Oakland, Kalifornien (Archivbild) (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Godofredo A. Vásquez)

Ein Gericht im kalifornischen Oakland wies Musks Klage gegen das Unternehmen ab. Die Vorwürfe seien verjährt. Musk hatte von OpenAI Schadenersatz gefordert, weil sich die Firma von ihren Gründungsprinzipien entfernt habe. OpenAI war 2015 von Altman, Musk und anderen als gemeinnützige Stiftung zur Erforschung von Künstlicher Intelligenz gegründet worden. Musk investierte damals 38 Millionen US-Dollar. 2018 verließ er OpenAI, das sich kurz danach in ein gewinnorientiertes Unternehmen umwandelte.

Der Techmilliardär argumentierte, er sei getäuscht worden. OpenAI hielt dagegen, Musk habe die Gewinnorientierung selbst vorangetrieben. Der Anbieter der KI-Anwendung ChatGPT wird heute mit mehr als 850 Milliarden Dollar bewertet.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.