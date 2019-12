Tedeschi Trucks Band „Let's go get stoned“

Das gut zweieinhalbstündige Bochumer Konzert der Tedeschi Trucks Band endete mit einer wilden Jam und einem Titel, den Joe Cocker 1969 auf der Bühne des Woodstock-Festivals sang: "Let’s go get stoned". Ob die Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Aufforderung folgten, ist nicht überliefert. Ein guter Abend war es auch so.

Am Mikrofon: Tim Schauen

