WHO-Jahrestreffen

Bei dem Treffen dürfte auch die Austrittserklärung der USA eine Rolle spielen, die Präsident Trump nach seinem Amtsantritt verkündet hatte. In der WHO-Satzung ist keine Austrittsklausel enthalten. Für die Jahre 2024 und '25 zahlten die USA bereits keine Beiträge mehr. Unter anderem deswegen musste die WHO Budgetkürzungen vornehmen und ihr Personal verringern
Wichtiges Thema der Beratungen in Genf sind die Verhandlungen über die Ausgestaltung des vergangenes Jahr ausgehandelten Pandemie-Abkommens. Eine Einigung wird wegen anhaltender Differenzen zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern nicht erwartet.
Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.