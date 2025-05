Genussmittel

Teepflückerinnen im indischen Assam (epa)

Die EU verliere mit jeder weiteren Verschärfung an Attraktivität als Handelspartner für die Erzeugerländer, insbesondere in Asien und Afrika, teilte der Deutsche Tee- und Kräutertee Verband mit. Der Verein forderte eine realistische Unterscheidung zwischen Verbraucherschutz und Rückstandshöchstgehalten von Pflanzenschutzmitteln in Rohwaren. Sowohl die von den Unternehmen veranlassten Kontrollen als auch Tests von Verbraucherschutzorganisation zeigten, dass die gesetzlichen Anforderungen in hohem Maße erfüllt würden, hieß es. Insgesamt importierten deutsche Unternehmen im vergangenen Jahr rund 46.000 Tonnen Tee. Davon gingen den Angaben zufolge die Hälfte in den Export, der Rest wurde in Deutschland konsumiert.

