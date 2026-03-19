Iran-Krieg

Der iranische Geheimdienstminister Esmaeil Chatib soll nach israelischen Angaben getötet worden sein (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Iranian Presidency)

Präsident Peseschkian bestätigte den Tod von Geheimdienst-Chef Chatib. Dessen Apparat betreibt unter anderem die Überwachung und Unterdrückung der Bevölkerung. Zuvor hatte Israels Verteidigungsminister Katz mitgeteilt, Chatib sei in der vergangenen Nacht bei einem Präzisionsschlag getötet worden. Derweil versammelten sich im Zentrum Teherans Regierungsanhänger zu einer Trauerfeier für den gestern getöteten Sicherheitschef Laridschani.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.