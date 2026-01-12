Islamistisches Regime

Das berichtete das iranische Staatsfernsehen. Demonstranten hatten am Wochenende in London zwei Mal die Flagge an der iranischen Botschaft heruntergerissen. Die Propaganda des islamistischen Regimes im Iran versucht seit Beginn der neuen Proteste vor zwei Wochen, Teilnehmer als Terroristen und als vom Ausland gelenkt darzustellen. Zudem mobilisierte das Regime Anhänger für Gegenproteste. Der staatliche Rundfunk veröffentlichte im Onlinedienst Telegram Ausschnitte aus mehreren Städten.
Diese Nachricht wurde am 12.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.