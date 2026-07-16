Iran-Krieg

Standbild eines Videos von einem früheren Angriff, das Centcom veröffentlichte. (AFP / -)

Nach Angaben der staatliche Nachrichtenagentur Irna schlugen Geschosse auf dem Flughafen der Stadt Semnan im Nordosten des Landes ein. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, hieß es. Es wurden keine Angaben gemacht, von wem der Angriff ausgeführt wurde.

Das US-Militär hatte zuvor erklärt, den Iran die fünfte Nacht in Folge angegriffen zu haben. Laut den Angaben des Regionalkommandos Centcom wurden dabei erneut iranische Militäreinrichtungen attackiert. Die regierungsnahe iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtete von Explosionen in der Hafenstadt Tschahbahar. Angriffe soll es auch in Rask im äußersten Südosten des Landes, bei Bandar Abbas am Persischen Golf und in Ahwas im Südwesten gegeben haben.

Der Iran reagierte auf die US-Attacken erneut mit Angriffen auf amerikanische Stützpunkte in der Region. In Kuwait, Bahrain und in Jordanien meldete die Luftabwehr den Abschuss von Marschflugkörpern und Drohnen.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.