USA-Iran-Gespräche

Teheran stellt Bedingungen für Kompromiss zu Atomabkommen

Vor einer neuen Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran hat das Regime in Teheran Bedingungen für einen Kompromiss zu einem Atomabkommen genannt. Voraussetzung sei, dass die US-Regierung willens sei, über eine Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran zu verhandeln, sagte der stellvertretende Außenminister Takht-Ravanchi der BBC.