Iran-Krieg
Teheran: Verhandlungen zu Straße von Hormus in Endphase

Die Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman über Durchfahrtsrechte für die Straße von Hormus befinden sich nach Angaben aus Teheran in der Endphase.

    Mehrere Schiffe hintereinander in der Straße von Hormus
    Zwischen dem Iran und dem Oman gibt es aktuell weitere Gespräche über die Straße von Hormus. (imago/ Anadolu Agency / Hassan Ghaedi)
    Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtet, informierte Außenminister Araghtschi die Mitglieder des Kabinetts. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums betonte, dass es keine Rückkehr zum Vorkriegsstatus geben werde. Der Iran lasse sich nicht einschüchtern.
    Die USA und der Iran hatten sich Mitte Juni auf ein Rahmenabkommen verständigt. Diese Vereinbarung sieht vor, dass Teheran sich mit dem Oman in Abstimmung mit den Anrainerstaaten über die künftige Verwaltung der Meerenge einigen soll.
    Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.