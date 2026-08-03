Iran-Krieg

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtet, informierte Außenminister Araghtschi die Mitglieder des Kabinetts. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums betonte, dass es keine Rückkehr zum Vorkriegsstatus geben werde. Der Iran lasse sich nicht einschüchtern.
Die USA und der Iran hatten sich Mitte Juni auf ein Rahmenabkommen verständigt. Diese Vereinbarung sieht vor, dass Teheran sich mit dem Oman in Abstimmung mit den Anrainerstaaten über die künftige Verwaltung der Meerenge einigen soll.
Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.