Einblick in Haftbedingungen

Der im Iran inhaftierte deutsch-iranische Journalist Jamshid Sharmahd. ( Koosha MAHSHID FALAHI / MIZAN NEWS AGENCY / AFP)

Wie Merz der Nachrichtenagentur AFP sagte, wurde sein Antrag auf Einreise nach mehreren Monaten Bearbeitungszeit zurückgewiesen. Die Weigerung des Regimes, ihm einen Einblick in die Haftbedingungen zu gewähren, zeige einmal mehr, dass der Prozess nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun habe.

Jamshid Sharmahd, der zuletzt in den USA gelebt hatte, war nach Angaben seiner Familie im Sommer 2020 vom iranischen Geheimdienst aus den Vereinigten Arabischen Emiraten verschleppt worden. Seitdem befindet er sich in Haft. Am 21. Februar wurde er wegen Terrorvorwürfen zum Tode verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.