Unwetter in den Alpen

Aufgrund der starken Niederschläge gilt im Wallis die höchste Unwetter-Gefahrenstufe. (Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa)

Nach örtlichen Berichten führten Überschwemmungen, Erdrutsche und umgestürzte Bäume im Schweizer Kanton Wallis zu Verkehrsbehinderungen. Zahlreiche Straßen und Bahnstrecken sind gesperrt, alle Schulen im Wallis blieben vorsorglich geschlossen. Mehrere Orte waren zeitweise ohne Strom. In einigen Tälern gilt die höchste Unwettergefahrenstufe; im Berner Oberland und im Kanton Tessin wird vor Lawinen gewarnt. Der Simplon-Pass wurde wegen starker Schneefälle in beide Richtungen gesperrt. Auch der Simplon-Tunnel und der Grosse-St.-Bernhard-Tunnel können derzeit nicht befahren werden. Von dem Unwetter sind auch Italien und Frankreich betroffen. Örtlich gab es hier ebenfalls Warnungen vor heftigen Regen- oder Schneefällen sowie Warnungen vor Lawinen. In einigen Fällen mussten Autobahnen gesperrt werden.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.