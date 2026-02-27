Naher Osten

Wegen Sicherheitsrisiken verlassen die meisten Mitarbeiter die US-Botschaft in Jerusalem. (AFP / RONALDO SCHEMIDT)

Die diplomatische Vertretung teilte mit, nur für den Notfall benötigtes Personal würden im Land bleiben. Der Schritt erfolge wegen "Sicherheitsrisiken". Die Botschaft empfahl, möglichst noch heute aus Israel auszureisen.

US-Präsident Trump droht dem Iran mit Militärangriffen, sollten die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm scheitern. Für den Fall eines US-Angriffs auf den Iran halten es Fachleute für wahrscheinlich, dass die iranische Armee Israel unter Raketenbeschuss nimmt.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.