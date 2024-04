Nach wie vor steigt dichter Rauch über der historischen Börse in Kopenhagen auf. Laut Feuerwehr sind bisher nur 40 Prozent des Brands unter Kontrolle. (picture alliance / Ritzau Scanpix / Emil Helms)

Zahlreiche Helfer arbeiten weiter daran, den Schaden zu begrenzen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Menschen historische Gemälde vor den Flammen retteten. Nach Angaben einer Mitarbeiterin des Nationalmuseums konnten hunderte Kunstwerke in Sicherheit gebracht werden. Die alte Börse beherbergt eine große Kunstsammlung.

Der bei Touristen beliebte 56 Meter hohe Turm mit vier ineinander verdrehten Drachenschwänzen ist zusammengebrochen. Bürgermeisterin Haestorp Andersen und die dänische Handelskammer kündigten bereits an, dass man die alte Börse in jedem Fall wieder aufbauen wollten.

Wegen der Rauchentwicklung evakuierte die Feuerwehr mehrere Gebäude in der Umgebung. Darunter ist auch ein Flügel des Schlosses Christiansborg, in dem mehrere Abgeordnete und Medienschaffende ihre Büros haben. Insgesamt sind etwa 120 Feuerwehrleute und 60 Mitglieder der Streitkräfte im Einsatz.

"Unser Notre-Dame-Moment"

König Frederik X. schrieb in einer Mitteilung von einem traurigen Anblick. Die Börse sei ein wichtiger Teil des dänischen architektonischen Kulturerbes. Die dänische Regierungschefin Frederiksen schrieb auf Instagram, ein Stück dänische Geschichte stehe in Flammen. Die Börse sei eines der symbolträchtigsten Gebäude in der Hauptstadt. Sie stehe für 400 Jahre Wirtschaftsgeschichte in Dänemark und sei ein unersetzliches Kulturerbe.

Dänemarks Verteidigungsminister Poulsen postete auf X: Die Börse sei ein "ikonisches Gebäude, das uns allen viel bedeutet. Unser eigener Notre-Dame-Moment" - und bezog sich damit auf das Feuer in Paris vor fünf Jahren, das große Teile der Kathedrale Notre-Dame zerstört hatte. Kulturminister Engel-Schmidt fasste zusammen: "400 Jahre dänisches Kulturerbe in Flammen".

Das Gebäude im niederländischen Renaissancestil beherbergt seit 1974 nicht mehr die dänische Börse, dient aber nach wie vor als Hauptsitz der Dänischen Handelskammer. Es wurde gerade renoviert, als das Feuer ausbrach.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.