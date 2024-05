In Berlin hat es wieder eine propalästinensische und israelkritische Demonstration gegeben, hier ein Archivbild von einer Kundgebung im Oktober 2023:n nieder. (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Nach Angaben der Polizei kamen 49 Personen in Gewahrsam. Außerdem wurden nach der gestrigen Kundgebung 39 Strafverfahren eingeleitet. An der Demonstration in Neukölln und Kreuzberg hätten 1.500 Menschen teilgenommen. Einige hätten wiederholt propalästinensische Parolen skandiert, hieß es weiter. Daneben sei auch eine antisemitische Äußerung über einen Lautsprecherwagen verbreitet worden. Nach der Demonstration seien vereinzelt Flaschen auf Polizisten geworfen worden.

Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel gibt es in Berlin immer wieder Demonstrationen gegen den Gaza-Krieg.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.