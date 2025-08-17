Die Vorhersage:
Im Nordwesten und Westen nur langsam auflockernde hochnebelartige Bewölkung. Im Rheinland teils bis zum Abend trüb. Südlich der Donau wolkig, in Alpennähe einzelne Schauer und Gewitter. Sonst länger sonnig oder locker bewölkt. Höchstwerte im Norden 20 bis 26 und im Süden 23 bis 28 Grad. Morgen sonnig oder locker bewölkt bei 24 bis 29 Grad.
Im Nordwesten und Westen nur langsam auflockernde hochnebelartige Bewölkung. Im Rheinland teils bis zum Abend trüb. Südlich der Donau wolkig, in Alpennähe einzelne Schauer und Gewitter. Sonst länger sonnig oder locker bewölkt. Höchstwerte im Norden 20 bis 26 und im Süden 23 bis 28 Grad. Morgen sonnig oder locker bewölkt bei 24 bis 29 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag heiter oder sonnig. Nur an der Nordsee dicht bewölkt. Temperaturen 19 bis 31 Grad.
Am Dienstag heiter oder sonnig. Nur an der Nordsee dicht bewölkt. Temperaturen 19 bis 31 Grad.
Diese Nachricht wurde am 17.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.