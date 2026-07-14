Wetter

Teils sonnig, teils wolkig, in der Mitte und im Süden kräftige Gewitter, 21 bis 35 Grad

Das Wetter: Im Norden und Nordosten locker bewölkt oder sonnig. Sonst teils wolkig, teils sonnig. In der Mitte und im Süden teils kräftige Gewitter mit Unwettergefahr. Höchstwerte 21 bis 35 Grad. Vom Rheinland bis nach Baden-Württemberg gilt eine Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes. Morgen zunächst sonnig oder leicht bewölkt. Später in der Südhälfte Quellwolken und örtlich Schauer und Gewitter. 27 bis 32 Grad.