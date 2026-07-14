Wetter
Teils sonnig, teils wolkig, später in der Mitte und im Süden kräftige Gewitter, 21 bis 35 Grad

Das Wetter: Im Norden und Nordosten locker bewölkt oder sonnig. Sonst teils wolkig, teils sonnig. Im Tagesverlauf vor allem im Süden und der Mitte teils kräftige Gewitter mit Unwettergefahr. Höchstwerte 21 bis 35 Grad. Im Westen und Südwesten gilt eine Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes. Morgen zunächst sonnig oder leicht bewölkt. Später in der Südhälfte Quellwolken und örtlich Schauer und Gewitter. 27 bis 32 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag teils sonnig, teils heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf Aufzug von Quellwolken mit einzelnen Schauern oder Gewittern. 26 bis 33 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.