Wetter

Teils sonnig, teils wolkig, später in der Mitte und im Süden kräftige Gewitter, 21 bis 35 Grad

Das Wetter: Im Norden und Nordosten locker bewölkt oder sonnig. Sonst teils wolkig, teils sonnig. Im Tagesverlauf vor allem im Süden und der Mitte teils kräftige Gewitter mit Unwettergefahr. Höchstwerte 21 bis 35 Grad. Im Westen und Südwesten gilt eine Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes. Morgen zunächst sonnig oder leicht bewölkt. Später in der Südhälfte Quellwolken und örtlich Schauer und Gewitter. 27 bis 32 Grad.