Die Vorhersage:
In der Nordhälfte Wechsel aus Sonne und Wolken, an den Küsten längere sonnige Abschnitte. Örtlich Schauer. In der Südhälfte viel Sonne. Höchstwerte 26 bis 33, im Norden 21 bis 26 Grad. Morgen im Norden bewölkt, im Süden sonnig. Temperaturen 26 bis 34 Grad, an den Küsten kühler.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag im Norden Durchzug von Wolken, sonst verbreitet sonnig oder locker bewölkt. 20 bis 31 Grad.
Diese Nachricht wurde am 08.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.