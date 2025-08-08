Wetter
Teils wechselnd wolkig, teils sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: Eine Hochdruckzone erstreckt sich vom Atlantik bis Osteuropa und sorgt in der Südhälfte Deutschlands für ruhiges und sehr warmes Wetter. Der Norden wird zeitweise von schwachen Tiefausläufern beeinflusst.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    In der Nordhälfte Wechsel aus Sonne und Wolken, an den Küsten längere sonnige Abschnitte. Örtlich Schauer. In der Südhälfte viel Sonne. Höchstwerte 26 bis 33, im Norden 21 bis 26 Grad. Morgen im Norden bewölkt, im Süden sonnig. Temperaturen 26 bis 34 Grad, an den Küsten kühler.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag im Norden Durchzug von Wolken, sonst verbreitet sonnig oder locker bewölkt. 20 bis 31 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 08.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.