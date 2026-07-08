Wetter

Teils wolkig mit Regen, teils heiter und trocken - bis zu 31 Grad

Das Wetter: Vom Nordwesten und Westen bis in den Südosten viele Wolken und etwas Regen. Im Nordosten und Osten sowie im Südwesten heiter und trocken. Höchsttemperaturen zwischen 19 und 31 Grad zunehmend von Norden nach Süden. Morgen von der Nordsee bis zu den nördlichen und östlichen Mittelgebirgen unterschiedlich stark bewölkt und meist trocken. Im Nordosten sowie in weiten Teilen der Südwesthälfte heiter bis sonnig. 20 bis 33 Grad.