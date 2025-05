Wetter

Teils wolkig, teils sonnig, im Süden bewölkt und örtlich Niederschläge

Das Wetter: Teils wolkig, teils länger sonnig. Im Süden wechselnd bis stark bewölkt, örtlich Schauer, am Oberrhein einzelne Gewitter. 9 bis 19 Grad. Morgen heiter bis wolkig, im Nordwesten und in der Mitte sonnig. Im Süden wechselnd bis stark bewölkt, an den Alpen Schauer. 11 bis 21 Grad.