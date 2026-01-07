Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild) (picture alliance | AA | photothek.de | Kira Hofmann)

Die Behörden veröffentlichten eine Ausschreibung für das Projekt E1, das das Westjordanland faktisch in zwei Hälften teilen würde. Ausgeschrieben sind Vorschläge für den Bau von 3.401 Wohneinheiten. Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation Peace Now könnten die Arbeiten noch in diesem Monat beginnen. Der Siedlungsbau östlich von Jerusalem würde nach Ansicht von Kritikern die Gründung eines zusammenhängenden palästinensischen Staates unmöglich machen. Das Projekt wird seit mehr als 20 Jahren erwogen, wurde aber auf Druck früherer US-Regierungen eingefroren.

