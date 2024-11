Angriffe auf Einsatzkräfte

Polizeieinsatz zu Halloween in Hamburg (Daniel Bockwoldt/dpa)

In Marl in Nordrhein-Westfalen griffen Vermummte die Einsatzkräfte mit Böllern und Steinen an. Vier Verdächtige wurden festgenommen, weitere kamen in Gewahrsam. Bei ihnen handelte es sich um junge Männer im Alter zwischen 14 und 25 Jahren.

In Hannover versammelten sich nach Polizeiangaben hunderte Menschen in zwei verschiedenen Stadtteilen und warfen Böller auf die Beamten. Außerdem wurden Müll- und Altkleidercontainer angezündet sowie Pyrotechnik abgebrannt. Auch aus Hamburg berichtete die Polizei von teils gezielten Angriffen gegen Einsatz- und Rettungskräfte.

In Berlin waren 800 Beamte wegen Halloween sowie einer Demonstrationen mit Nahostbezug im Einsatz. Der Polizei zufolge wurden Böller geworfen und Müllcontainer angezündet. Insgesamt gab es 132 vorübergehende Festnahmen.

