Statistisches Bundesamt

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes arbeiteten im vergangenen Jahr 31,9 Prozent der abhängig Beschäftigten mit reduziertem Stundenumfang. Bei Frauen lag die sogenannte Teilzeitquote bei 50,6 Prozent, bei Männern betrug sie 14,3 Prozent. Für beide Geschlechter stellt dies neue Höchstwerte dar, wobei die Teilzeitquote der Männer seit 2015 stärker gestiegen ist. Die Wochenarbeitszeit unter den Teilzeitkräften lag mit 21,3 Stunden rund zwei Stunden höher als vor zehn Jahren.
Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.