Wie das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung mitteilte, stieg die Quote im vergangenen Jahr auf knapp 40 Prozent. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten ging dagegen erneut leicht zurück. Dabei gibt es je nach Geschlecht große Unterschiede: Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit war mehr als jede zweite Frau im vergangenen Jahr in Teilzeit beschäftigt, bei den Männern war es nur jeder Siebte. Grund sei oft die Kinderbetreuung. Die Behörde sprach sich daher für eine bessere Versorgung mit Kita-Plätzen aus.

