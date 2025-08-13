Statistisches Bundesamt

Vor allem Lehrerinnen reduzieren oft ihre Arbeitszeit. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervor. Demnach waren im Schuljahr 2023/24 deutschlandweit etwas mehr als 43 Prozent der Lehrkräfte in Teilzeit tätig. Im Schuljahr zuvor waren es rund 42 Prozent gewesen. Besonders Frauen reduzieren häufig ihre Arbeitszeit: Im Schuljahr 2023/24 war die Teilzeitquote bei Lehrerinnen mit rund 50 Prozent mehr als doppelt so hoch wie bei Lehrern mit gut 23 Prozent.

Da der Frauenanteil unter Lehrkräften vergleichsweise hoch ist, liegt die Teilzeitquote auch höher als in anderen Berufsgruppen. So arbeiteten im Jahr 2023 über alle Wirtschaftsbereiche hinweg knapp 31 der abhängig Beschäftigten in Teilzeit.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.