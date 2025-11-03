Diplomatie

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte in Berlin, darüber seien sich Wadephul und sein chinesischer Kollege Wang Yi in einem Telefonat einig gewesen. Ein konkreter Termin wurde nicht genannt Der Sprecher betonte, die Unterredung sei konstruktiv verlaufen. Die Minister hätten sich über außen-, sicherheits- und wirtschaftspolitische Fragen ausgetauscht.
Wadephul hatte Ende Oktober die geplante China-Reise verschoben. Das Auswärtige Amt nannte als Grund, dass China außer einem Treffen mit Außenminister Wang keine weiteren Termine bestätigt habe.
Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.