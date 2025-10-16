Vor Selenskyj-Besuch

US-Präsident Trump (rechts) und Russlands Präsident Putin (links) haben telefoniert. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Julia Demaree Nikhinson)

Trump schrieb offenbar während des Gesprächs auf seiner Plattform "Truth Social", das Telefonat werde länger dauern. Im Anschluss würden er und Putin über den Inhalt informieren.

Thema war nach US-Medienberichten der russische Angriffskrieg. Hintergrund dürfte dabei auch der morgige Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Washington sein. Bei dessen Treffen mit Trump geht es um einen Verkauf von weitreichenden Tomahawk-Marschflugkörpern der USA an Kiew, der von der NATO finanziert werden soll. Russland hat die USA vor einer Lieferung gewarnt.

Trump und Putin hatten sich Mitte August im US-Bundesstaat Alaska getroffen, damals aber keinerlei Fortschritte für eine Waffenruhe in der Ukraine erzielt.

