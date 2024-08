Der Gründer des Kurzmitteilungsdienstes Telegram, Pawel Durow (imago / Russian Look)

Wie die Staatsanwaltschaft in Paris bekanntgab, wurde Durow gegen eine Kaution von fünf Millionen Euro auf freien Fuß gesetzt. Er dürfe Frankreich jedoch nicht verlassen. Es werde weiter gegen ihn ermittelt.

Der 39-Jährige, der die russische und die französische Staatsbürgerschaft besitzt, war am Samstag auf einem Flughafen in der Nähe von Paris festgenommen worden. Die Behörden werfen Telegram mangelnde Kooperation im Kampf gegen Internet- und Finanzkriminalität vor. Dem Portal wird unter anderem vorgehalten, die Verbreitung von Falschinformationen sowie pädophiler oder rechtsextremer Inhalte und von Verschwörungstheorien zu begünstigen. Das Unternehmen verweigert selbst bei Straftaten die Herausgabe von Nutzerdaten. Telegram hatte die Vorwürfe in einer Stellungnahme nach Durows Festnahme zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.