Telegram-Chef Pawel Durow (picture alliance/Geisler-Fotopress/Dave Bedrosian)

Wie der russische Geheimdienst FSB mitteilte, wird dem in Russland geborenen Durow im Rahmen eines Strafverfahrens "Beihilfe zum Terrorismus" vorgeworfen. Telegram habe zahlreiche Kanäle, Chats und automatisierte Programme nicht entfernt, die von ukrainischen Geheimdiensten sowie terroristischen und extremistischen Organisationen genutzt würden. Sie dienten dazu, Sabotageakte und Cyberbetrug gegen Russland vorzubereiten. Telegram gehört im Land zu den meistgenutzten Messengern.

Durow hatte bereits im Februar über ein Strafverfahren gegen ihn berichtet. Den russischen Behörden warf er vor, nach Vorwänden zur Einschränkung von Telegram zu suchen. Durow hat neben seiner russischen auch die französische Staatsbürgerschaft sowie die der Vereinigten Arabischen Emirate.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.