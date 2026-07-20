Auch die nächste XXL-WM wird vollständig nur bei Magenta TV zu sehen sein. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Die öffentlich-rechtlichen Sender waren ebenfalls an den Medienrechten für 2030 interessiert. Die Telekom hatte auch die TV-Rechte für das jetzt beendete Turnier in Nordamerika und dann Sub-Lizenzen für zahlreiche Spiele an ARD und ZDF verkauft. Die WM in vier Jahren findet in sechs Ländern auf drei Kontinenten statt: in Spanien, Portugal und Marokko sowie Uruguay, Argentinien und Paraguay.

Die aktuelle WM brachte der FIFA nach Schätzungen Rekordeinnahmen in Höhe von etwa 15 Milliarden US-Dollar ein. Das teilte der Präsident des Fußball-Weltverbands, Infantino, mit. Bei der vorangegangenen Weltmeisterschaft in Katar nahm die FIFA rund 5,8 Milliarden ein. Ein Großteil der Einnahmen soll an die 211 Mitgliedsverbände gehen. Infantino will sich kommendes Jahr im Amt bestätigen lassen.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.