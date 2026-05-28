Verhandlungsergebnis

Warnstreik bei der Telekom in Hamburg (IMAGO/Hanno Bode)

Das teilten beide Seiten mit. Vereinbart wurde unter anderem, dass eine monatliche Tarif-Zulage für die rund 60.000 Beschäftigten in zwei Schritten von 190 auf 480 Euro erhöht wird. Außerdem soll es Bonuszahlungen für Gewerkschaftsmitglieder geben. Der Tarifvertrag gilt bis Ende 2028. Bis dahin werden betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen.

Verdi-Verhandlungsführer Sauerland erklärte, ohne die starke Beteiligung der Beschäftigten an den Warnstreiks, Kundgebungen und Aktionen wäre das Ergebnis so nicht möglich gewesen. Telekom-Personalvorständin Bohle sprach von einem ausgewogenen Abschluss, der ein klares Zeichen für Stabilität und Verlässlichkeit setze.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.