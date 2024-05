Deutsche Telekom AG, Bonn (dpa)

Wie das Unternehmen in Potsdam mitteilte, hat es sein Angebot an die Arbeitnehmerseite aufgebessert. Demnach sollen die Beschäftigten ein Gehaltsplus von 5,2 Prozent bereits ab Dezember statt 4,2 Prozent erst ab Januar bekommen. Außerdem sollen sie schrittweise eine steuerfreie Inflations-Ausgleichsprämie von insgesamt 2.000 Euro erhalten. Die Gewerkschaft Verdi lehnte das neue Angebot zwar als nicht ausreichend ab, sprach aber von einem Schritt in die richtige Richtung, den man wertschätze. Sie pocht weiterhin auf ein Plus von 12 Prozent bei einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten, die Telekom fordert 26 Monate.

In den vergangenen Wochen hatte Verdi wiederholt zu Warnstreiks aufgerufen. Die zunächst bis gestern geplante vierte Verhandlungsrunde wurde bis Freitag verlängert.

