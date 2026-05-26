Sommer und Hitze in Frankfurt am Main (Archivbild). (picture alliance / greatif / Florian Gaul)

Anders als in anderen Teilen von Europa erwarten die Meteorologen für Deutschland jedoch keine neuen Höchsttemperaturen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienst liegt der bisherige Höchstwert für den Mai bei 36,6 Grad. Er wurde 1922 in Hamburg gemessen. Für waren Maximalwerte von 35 Grad erwartet worden.

In Großbritannien hingegen wurde heute die höchste Temperatur in einem Mai seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen. An zwei Wetterstationen in London wurden nach Angaben des britischen Wetterdienstes jeweils 35,0 Grad festgestellt. Erst gestern gab es einen Rekordwert von 33,5 Grad. Auch in Frankreich, Spanien und Italien wurden für den Mai ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.