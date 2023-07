Hitzewelle

Wegen der hohen Temperaturen sprüht ein Wagen in der tschechischen Hauptstadt Prag Wasser zur Abkühlung auf die Straßen. (IMAGO / CTK Photo / IMAGO / Ondrej Deml)

In Athen blieben wegen der hohen Temperaturen etliche archäologische Stätten über die heißesten Stunden am Mittag und Nachmittag geschlossen - beispielsweise die Akropolis. Etliche Städte schlossen für die Mittagszeit auch Parks. Das griechische Umwelt- und Energieministerium rief dazu auf, den Einsatz von privaten Autos zu reduzieren, weil Abgase in Ballungszentren wie Athen und Thessaloniki bei der Hitze die Luft stärker belasteten. Die Zuggesellschaft OSE kündigte an, dass die Züge wegen der hohen Temperaturen langsamer fahren würden, damit die Sicherheit auf den heißen Schienen gewährleistet bleibe.

Alarmstufe Rot in Italien

In Spanien herrschen ebenfalls seit Tagen Temperaturen von bis zu 45 Grad. In der Nacht kühlen die Werte nicht unter 25 Grad ab. In der Nacht sinken die Werte nicht unter 25 Grad. Auf der Insel La Palma mussten etwa 500 Menschen wegen eines Waldbrandes ihre Häuser verlassen. In Kroatien brachen im Hinterland der Küstenstädte Sibenik und Primosten Feuer aus.

Angespannte Lage in den USA

Im Süden der USA, etwa im Bundestaat Texas, erwartet der nationale Wetterdienst für heute und morgen an vielen Orten Werte von bis zu 45 Grad. Hitzewarnungen gelten für mindestens 93 Millionen Menschen. Schon seit Wochen ist der Süden der USA von extrem hohen Temperaturen betroffen. Ein Klimaforscher der University of California vermutet, dass im Death Valley Nationalpark in Kalifornien dieses Wochenende die höchste jemals auf der Erde gemessene Lufttemperatur erreicht wird . Der bisherige zuverlässig registrierte Höchstwert lag bei 54,4 Grad.

Gleichzeitig sagten die Meteorologen heftigen Regen für den Nordosten des Landes voraus. Im Bundesstaat Vermont gab es Anfang der Woche bereits Überschwemmungen.

