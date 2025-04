Iberische Halbinsel

Größerer Stromausfall in Spanien (Manu Fernandez / AP / dpa / Manu Fernandez)

In diesem Netz fließt der Strom in einer bestimmten Frequenz, die nur geringfügig schwanken darf. Die Stromausfälle in Spanien und Portugal haben heute das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt. Gegen 12.30 Uhr blieben Züge und U-Bahnen stehen, Ampeln fielen aus. Auch Mobilfunknetze, Flughäfen, Rundfunksender und Einkaufszentren sind betroffen. Tausende Menschen steckten in Fahrstühlen fest, Krankenhäuser mussten auf Notstromaggregate zurückgreifen.

Vollständige Wiederherstellung kann mehrere Tage dauern

Nach Angaben des spanischen Netzbetreibers Red Electrica kann es bis zum Abend dauern, bis es überall wieder Strom gibt. Bis das gesamte europäische Netz wieder vollständig normal läuft, kann es laut der Erklärung von Ren bis zu eine Woche dauern.

Spaniens Regierungschef Sanchez besuchte die Firmenzentrale des Netzbetreibers, um sich ein Bild zu machen. Die portugiesische Regierung hat ein Krisentreffen anberaumt.

Zwischenzeitlich wurde auch ein Cyberangriff als mögliche Ursache in Erwägung gezogen. EU-Ratspräsident António Costa hat inzwischen mitgeteilt, dass es derzeit keinen Hinweis auf einen Cyberangriff gebe. Die Netzbetreiber in beiden Ländern suchten derzeit nach der Ursache, schrieb der Portugiese auf X.

