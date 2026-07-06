Asiatische Shopping-Plattformen

Die deutschen Verbraucher bestellen immer häufiger bei asiatischen Online-Billiganbietern wie Shein und Temu (Archivbild). (picture alliance / AP / Ichiro Ohara)

Zwischen April und Juni steigerten die Portale ihre Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 20 Prozent auf gut 1,1 Milliarden Euro. Der Gesamtmarkt wuchs hingegen lediglich um 5,1 Prozent. Besonders stark sind die Anbieter laut Verband im Online-Modehandel. In diesem Bereich entfielen inzwischen mehr als 16 Prozent aller Bestellungen auf Shein und Co.

Allerdings ergeben Tests immer wieder, dass über Shein verkaufte Kleidung zum Teil stark mit Chemikalien belastet ist. Zuletzt ging das aus Untersuchungen des Bremer Umweltinstituts im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hervor. 7 von 18 getesteten Kleidungsstücken verstießen demnach gegen EU-Grenzwerte.

Die asiatischen Plattformen seien vor allem wegen ihrer niedrigen Preise beliebt, sagte der stellvertretende Bevh-Hauptgeschäftsführer, Groß-Albenhausen. Viele Verbraucher berichteten von einem positiven Einkaufserlebnis. Groß-Albenhausen hält es für möglich, dass die Anbieter ihren Umsatzanteil weiter ausbauen.

Neue Zollregeln für Warenbestellungen außerhalb der EU

Günstige Waren, die außerhalb der EU bestellt werden, könnten künftig etwas teurer werden. Die Zollregeln wurden zum 1. Juli geändert . Bislang galt eine Ausnahme für günstige Lieferungen, die nun entfällt. Auch für Bestellungen im Wert von unter 150 Euro ist eine Zollabgabe fällig. Pro Warengruppe werden pauschal 3 Euro berechnet.

Der Bevh erwartet kaum Auswirkungen. "Billigimporten aus Asien wird die Abgabe wenig anhaben. Die Anbieter haben bereits begonnen, eigene Logistikstrukturen innerhalb Europas aufzubauen", so Hauptgeschäftsführerin Mulyk.

Handelsverband: Verbraucherstimmung auf niedrigem Niveau

Insgesamt bleibt die Verbraucherstimmung nach Einschätzung des Handelsverbands Deutschland (HDE) angespannt. Zwar zeigt sich laut dem aktuellen Konsumbarometer des Verbands ein positiver Trend, das Niveau bleibt jedoch niedrig. Vor allem der anhaltende Konflikt im Iran hat demnach massive Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Verbraucherstimmung. Für das Konsumbarometer werden monatlich 1.600 Haushalte repräsentativ unter anderem nach ihrer Anschaffungs- und Sparneigung befragt.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.